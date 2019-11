Cidades Morte de torcedor do Goiás após jogo contra Flamengo gera revolta de familiares em Goiânia Corpo de Helenio Rodrigues Cardoso Filho, de 30 anos, deve ser velado na tarde desta sexta-feira (1º) no Cemitério Jardim das Palmeiras

A morte do torcedor do Goiás, Helenio Rodrigues Cardoso Filho, de 30 anos, deixou a família muito abalada e gerou a revolta de alguns parentes. O principal suspeito do crime é o policial civil, Gabriel Tortura Chaves, que estava de folga. O crime aconteceu após o jogo do Goiás contra o Flamengo, na noite desta quinta-feira (31). Helenio chegou a ser socorrido e enca...