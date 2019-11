Cidades Morte de médico goiano no Distrito Federal foi precedida de dias difíceis Profissional de saúde atingido na cabeça durante abordagem policial tinha problema de saúde e viu familiares serem espancados durante assalto

Dias difíceis antecederam a morte do médico endocrinologista Luiz Augusto Rodrigues, de 45 anos, morto na madrugada desta quarta-feira (28), durante uma abordagem policial na Asa Sul, em Brasília, Distrito Federal. Goiano, de Ceres, município do Vale do São Patrício, o médico foi atingido por disparos efetuados por um policial militar quando saia de um bar na companhi...