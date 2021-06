A morte de Lázaro Barbosa, de 32 anos, capturado na manhã desta segunda-feira (28), ganhou repercussão internacional. Isso porque, o fugitivo protagonizou uma caçada policial que durou 20 dias e mobilizou cerca de 270 policiais. Lázaro foi atingido por vários disparos de armas de fogo durante confronto com a polícia. Ele chegou a ser levado ao hospital por uma viatura do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.

A BBC News publicou que Lázaro Barbosa morreu em tiroteio policial. “Lázaro Barbosa, 32, foi alvo de uma caçada humana de 20 dias que contou com a mobilização de centenas de policiais. A polícia afirma que Barbosa matou um casal e seus dois filhos, de 15 e 21 anos”.

O jornal El País, por sua vez, informou que Lázaro foi morto após “cinematográfica caçada policial de 20 dias”. “Sob o risco de o criminoso continuar cometendo assassinatos, uma força-tarefa foi montada assim que as fugas ultrapassaram a fronteira. Em Goiás, o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, montou um quartel-general para organizar um cerco infindável ao criminoso. Como disse Miranda, em repetidas e tumultuadas coletivas de imprensa em frente à escola utilizada como um certo gabinete de crise, cerca de 270 policiais, helicópteros, drones e cães farejadores foram colocados atrás de Lázaro”.

O jornal francês Le Figaro escreveu: “Brasil: suposto assassino que aterrorizou Brasília é morto a tiros pela polícia”. “Um detido fugitivo suspeito do assassinato de quatro pessoas de uma família no Brasil foi morto segunda-feira (28 de junho) pela polícia após 20 dias de uma caçada humana ao estilo de Hollywood perto de Brasília, anunciaram autoridades locais”. O jornal falou ainda sobre o vídeo que tem circulado nas redes sociais: “vídeo transmitido em canais de notícias brasileiros mostra policiais retirando o corpo ensanguentado de Lázaro Barbosa, 32, do porta-malas de um carro preto, arrastando-o levemente pela terra vermelha antes de colocá-lo em uma ambulância. Os oficiais então se cumprimentam, sorrindo e erguendo os braços para o céu em vitória”, diz o texto.