Cidades Morte de Danilo foi causada por ciúmes, diz acusado Delegados afirmam que Hian queria se vingar de Reginaldo Lima Santos. Polícia defende que prisão dos dois foi necessária

A conclusão do inquérito que apurou a morte do menino Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, inocentou o padrasto dele, Reginaldo Lima Santos, de 33 anos, da acusação de participação no crime. A força-tarefa que conduziu os trabalhos envolveu 30 policiais civis e peritos criminais. O delegado titular da Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios, Rilmo Br...