Morro do Além em Goiânia tem até templo religioso entre invasões

Um galpão que serve de igreja evangélica no alto do Morro do Além, no Setor Gentil Meireles, Região Norte de Goiânia, tem sido chamado de “Templo de Salominho”, em alusão ao Templo de Salomão localizado em São Paulo. Junto dele, novas construções têm sido feitas no local, que é uma Área de Proteção Permanente (APP) da capital. Até mesmo um muro de alvenaria está em constru...