Morreu nesta sexta-feira (11), a professora Mariluza Terra, pioneira do projeto de Transexualidade

Faleceu nesta sexta-feira (11), a professora e doutora da Universidade Federal de Goias (UFG), Mariluza Terra. Ela foi responsável pela criação, no final do século passado do Projeto Transexualidade, popularmente conhecido como TX, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UFG, em Goiânia. Mariluza foi uma das pioneiras na implantação desse serviço de saú...