Cidades “Morreu exercendo o que sempre sonhou”, lembra amigo de soldado morto há 1 ano Integrante da PM conta sobre a vida e morte de Walisson Miranda, policial assassinado em setembro de 2019 em Aparecida de Goiânia. Crime continua sem solução

A forte amizade entre os soldados Alexandre Eufrásio, de 34 anos, e Walisson Miranda, morto aos 28, começou antes deles entrarem na Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), quando ambos trabalhavam no call center de uma operadora de celular. Alexandre queria ser bombeiro, mas decidiu pela carreira policial por influência do amigo. “Eu chamava ele de irmão. Hoje, a...