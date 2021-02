Cidades Morrem os dois últimos pacientes de Manaus que estavam internados no HC, em Goiânia Os pacientes, dois homens com 44 e 61 anos, estavam em tratamento no hospital desde o dia 28 de janeiro

Os dois últimos pacientes de Manaus com Covid-19 que estavam internados no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC-UFG) morreram. O primeiro óbito foi registrado na tarde desta segunda-feira (22) e o segundo na madrugada desta terça-feira (23). Os pacientes, dois homens com 44 e 61 anos, estavam em tratamento no hospital desde o dia 28 de janeir...