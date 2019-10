Cidades Morrem gêmeas siamesas que estavam internadas no Materno-Infantil, em Goiânia Unidas pelo tórax, irmãs compartilhavam o coração e não resistiram à má formação cardíaca, segundo o hospital

Atualizado às 19h34 Morreram, no fim da tarde desta quarta-feira (2), as gêmeas siamesas que nasceram no Hospital Estadual Materno Infantil Jurandir Nascimento (HMI), em Goiânia, há sete dias. As recém-nascidas estavam internadas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) da unidade desde o nascimento. Unidas pelo tórax, as irmãs compartilhavam o coraçã...