Cidades Morrem dois pacientes de Manaus transferidos para Aparecida de Goiânia Óbitos foram registrados nesta segunda e terça-feira

Atualizada às 10h46. Dois dos 14 pacientes com Covid-19 transferidos de Manaus para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) morreram. Os óbitos foram registrados na tarde desta segunda-feira (25) e na manhã desta terça-feira (26). No primeiro caso, a paciente era uma mulher, de 58 anos, que apresentou piora do quadro clínico e morreu em menos ...