Cidades Morre sexto paciente com Covid transferido de Porangatu após problemas no sistema de oxigênio Queda de árvore causou interrupção no fornecimento de energia no Hospital de Campanha do município no último final de semana

Morreu nesta quinta-feira (15) mais um paciente, de 41 anos, transferido do Hospital de Campanha (HCamp) de Porangatu, unidade específica para o tratamento de pessoas contaminadas ou com suspeita de Covid-19, após um problema no sistema de oxigênio. Este é o sexto óbito entre os 11 pacientes em estado grave que foram transferidos para o Hospital Centro-Norte, em Uruaçu. Como mostro...