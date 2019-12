Cidades Morre Seu Waldomiro, criador da matula e de famoso rancho na Chapada dos Veadeiros Fundador de restaurante que leva seu nome, ele se tornou conhecido pelo jeito hospitaleiro com que recebia os clientes e pela união da simplicidade com a boa culinária

Famoso personagem da Chapada dos Veadeiros, no Norte de Goiás, e fundador do restaurante que leva seu nome, Waldomiro da Silva Filho, conhecido como Seu Waldomiro, morreu na manhã desta segunda-feira (9), aos 77 anos. O Rancho Waldomiro, localizado na Serra da Baleia, no meio do caminho entre Alto Paraíso e São Jorge, se tornou endereço procurado por turistas, que se e...