Vida Urbana Morre segunda vítima em ação do Exército que fuzilou carro de músico Catador de materiais recicláveis que tentou socorrer as vítimas, Luciano Macedo, foi ferido durante a ação; veículo do músico Evaldo dos Santos Rosa teria sido confundido com o de bandidos que estavam agindo em Guadalupe, na zona norte do Rio

Foi confirmada na manhã desta quinta-feira, 18, a morte do catador de materiais recicláveis Luciano Macedo, que tentou socorrer as vítimas do carro de músico morto a tiros no último dia 7. O veículo de Evaldo dos Santos Rosa, de 46 anos, foi atingido pelo Exército com 80 tiros e teria sido confundido com o de bandidos que estavam agindo nas proximidades do Piscinão d...