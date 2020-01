Cidades Morre segunda vítima de acidente entre Kombi e caminhonete em Niquelândia José Pereira do Nascimento,de 67 anos, estava internado no Hospital Municipal Santa Efigênia, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu nesta quinta-feira (2). Delegado responsável apura caso

Morreu nesta quinta-feira (2) a segunda vítima de um acidente de trânsito na noite do dia 1º, envolvendo uma caminhonete e uma Kombi, na cidade de Niquelândia. José Pereira do Nascimento, tinha 67 anos e estava internado no Hospital Municipal Santa Efigênia, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos. O idoso estava em uma Kombi que transportava um grupo evangé...