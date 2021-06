Cidades Morre Sérgio Mascarenhas, figura-chave na criação da UFSCar e da Embrapa Físico foi figura-chave na criação da Universidade Federal de São Carlos e da Embrapa

O físico carioca Sérgio Mascarenhas de Oliveira, um dos arquitetos da transformação do interior paulista num dos principais polos científicos do país, morreu em Ribeirão Preto (SP), no dia 31 de maio, aos 93 anos. Mascarenhas ajudou a transformar o então nascente campus da USP em São Carlos num dos grandes centros de pesquisa do Brasil na área de física do estado...