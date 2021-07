Cidades Morre quinto paciente com Covid-19 transferido de Porangatu para Uruaçu Uma queda de energia ocasionada pela derrubada de uma árvore interrompeu o fornecimento de oxigênio da unidade

Atualizada às 10h59. Um quinto paciente com Covid-19 transferido do Hospital de Campanha de Porangatu para o Hospital de Enfrentamento à Covid-19 do Centro-Norte Goiano (HCN) de Uruaçu morreu. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), mas a idade e o sexo do interno não foram divulgados. Leia também: - Sobe para 4 número de pacientes com C...