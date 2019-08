Cidades Morre professor Ly de Freitas Fernandes, da Faculdade de Medicina da UFG Profissional tinha 57 anos e atuava do Departamento de Cirurgia da instituição. Causa da morte será investigada

Morreu, na manhã desta sexta-feira (16), o professor Ly de Freitas Fernandes, de 57 anos, da Faculdade de Medicina (FM) da Universidade Federal de Goiás (UFG). Segundo nota de falecimento emitida pela diretoria da FM, ele atuava no Departamento de Cirurgia da instituição. O sepultamento ocorreu no início desta noite. Fernandes estava internado no Hospital Anis R...