Morreu neste sábado (11) em decorrência da Covid-19 Kraysthian Vieira Gomes, de 26 anos, em Rio Verde, no sudoeste goiano. Ele trabalhava no setor de Ultrassonografia do Hospital Municipal e, segundo a Prefeitura, foi o primeiro profissional da saúde que estava na linha de frente a morrer vítima do novo coronavírus no Município.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Rio Verde em uma nota, Kraysthian chegou a ficar 22 dias internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) no Hospital Municipal.

Na publicação, a prefeitura se solidarizou com os familiares de Kraysthian e reforçou a importância do isolamento social e das medidas de segurança.

