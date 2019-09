Cidades Morre policial militar baleado na cabeça durante ronda em Aparecida de Goiânia Walisson Montanha e Fábio Marques estavam em viatura quando suspeitos em uma caminhonete atiraram contra o veículo. O outro PM também ficou ferido e segue internado

Morreu, na manhã desta segunda-feira (23), um dos policiais militares baleados na noite de domingo (22) durante uma ronda no Anel Viário, em Aparecida de Goiânia. O soldado Walisson Montanha estava intenado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde chegou a passar por cirurgia durante esta madrugada, mas não resistiu. De acordo com informações da PM,...