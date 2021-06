Cidades Morre piloto de aeronave que caiu em Rio Verde na última quinta-feira (3) Murilo César de Souza, de 59 anos, estava acompanhado Robson Martins Vencio, de 61 anos, que segue internado em estado grave

Morreu na madrugada desta sexta-feira (4), o piloto da aeronave que caiu em uma fazenda de Rio Verde, no sudoeste do Estado. Murilo César de Souza, de 59 anos, estava acompanhado Robson Martins Vencio, de 61 anos, que segue internado em estado grave. O acidente ocorreu por volta das 17 horas de quinta-feira (3), próximo ao Centro de Prisão Provisória do município. ...