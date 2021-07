Cidades Morre o sétimo paciente transferido após queda de energia no HCamp de Porangatu Jacia Oliveira, de 46 anos, estava intubada desde o dia 7, e no dia 11 foi transferida para o Hospital de enfrentamento à Covid-19 do Centro Norte (HCN) de Uruaçu

A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás confirmou que mais uma paciente que foi transferida após uma queda de energia no HCamp de Porangatu morreu, nesta quarta-feira (29). Jacia Oliveira, de 46 anos, estava intubada desde o dia 7, e no dia 11 foi transferida para o Hospital de enfrentamento à Covid-19 do Centro Norte (HCN) de Uruaçu. Agora, sobe para sete o núme...