Cidades Morre o professor e maestro Jarbas Cavendish Seixas O mestre trabalhou muitos anos junto da Banda Pequi, que completou este ano 19 anos

A Escola de Música e Artes Cênicas (Emac) da Universidade Federal de Goiás (UFG) informou neste domingo (25) o falecimento do maestro, arranjador, compositor e professor Jarbas Cavendish Seixas. “É com profundo pesar que a Escola de Música e Artes Cênicas comunica o falecimento do Maestro, Arranjador, Compositor e Professor Jarbas Cavendish Seixas. Seu trabalho deixa ...