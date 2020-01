Cidades Morre o funcionário que se feriu em explosão durante instalação de piso em escola de Goiânia Paulo da Costa Araújo estava internado desde segunda-feira (13) no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira

Morreu na tarde desta sexta-feira (17) o funcionário Paulo da Costa Araújo, que teve cerca de 35% do corpo queimado, e estava internado há uma semana após explosão em uma sala modular dentro de um colégio público do Parque das Laranjeiras, em Goiânia. O trabalhador estava internado na UTI do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira ( Hug...