Cidades Morre Nilma Naves do Carmo, primeira procuradora-geral de Justiça de Goiás A ex-procuradora foi vítima da Covid-19

Morreu em decorrência da Covid-19 a ex-procuradora-geral de Justiça de Goiás e ex-presidente da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) Nilma Maria Naves Dias do Carmo. Nilma ingressou no Ministério Público de Goiás (MP-GO) em 1966 e atuou nas comarcas de Vianópolis, Araguacema, Porto Nacional, Luziânia, Petrolina, São Luís dos Montes Belos e Goiânia. Em 23 ...