Cidades Morre menina que foi arrastada pela enxurrada em Pires do Rio Laura Vitória estava internada em uma UTI do Hugol. Acidente aconteceu na última terça-feira (19)

Laura Vitória, a menina que foi arrastada pela enxurrada na última terça-feira (19), na cidade de Pires do Rio, morreu na noite desta sexta-feira (22), em Goiânia. A criança, que estava com a avó no momento do acidente ia atravessar a rua, mas estava chovendo e foi levada pela água. Ela chegou a ficar presa debaixo de um carro por aproximadamente 20 minutos. Socorrida...