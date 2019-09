Cidades Morre menina de 8 anos baleada durante ação da PM do Rio de Janeiro gatha Vitória Sales Félix foi atingida por um tiro de fuzil no Complexo do Alemão

Uma menina de oito anos morreu na madrugada deste sábado (21) após ser atingida por um disparo de fuzil durante ação da Polícia Militar do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão na noite da última sexta-feira (20). A morte de Agatha Vitória Sales Félix foi confirmada pela direção do Hospital Estadual Getúlio Vargas. Agatha estava com a avó em uma Kombi na comunida...