Cidades Morre médico chinês que alertou sobre coronavírus e recebeu advertência do Governo

O médico chinês Li Wenliang morreu nesta quinta-feira, 6, na cidade de Wuhan, em decorrência do coronavírus. Ele ganhou notoriedade por ter sido um dos primeiros agentes de saúde a divulgar os riscos da infecção do novo vírus. A divulgação de Li Wenliang sobre o perigo representado pelo coronavírus lhe custou uma reprimenda por parte do governo de Wuhan. Ele foi acu...