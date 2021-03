Cidades Morre Joeni Leite Braga, procurador de justiça aposentado de Goiás Pai do desembargador Luiz Claudio Veiga Braga, Joelmi sofreu um infarto

Morreu neste sábado (20) em decorrência de um infarto o procurador de justiça aposentado, Joeni Leite Braga, pai do desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga. Joemi atuou por mais de 40 anos no Ministério Público do Estado de Goiás e em outros dez no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. A família optou por não realizar velório em razão do agravamento da pandemia...