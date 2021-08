Cidades Morre Joaquim de Souza Oliveira aos 97 anos, em Goiânia Corpo do empresário e poeta foi enterrado na tarde deste sábado (28) no Cemitério Parque Jardim das Palmeiras

O corpo do empresário e poeta Joaquim de Souza Oliveira, de 97 anos, foi enterrado na tarde deste sábado (28) no Cemitério Parque Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Natural de Cristalândia, interior do Piauí, era conhecido havia décadas em Campinas, onde fundou há 55 anos a loja Santista, mais conhecida como a Sala 19, onde comercializava utensílios domésticos variados. Sobrinha de Joa...