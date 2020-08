Cidades Morre homem que se afogou no lago do Parque Vaca Brava, em Goiânia Corpo de Bombeiros disse que realizou procedimentos de reanimação cardiopulmonar, mas a vítima não resistiu e foi a óbito

O Corpo de Bombeiros confirmou que o homem que se afogou no lago do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia, na tarde desta quarta-feira (12), não resistiu e morreu. A corporação disse que realizou procedimentos de reanimação cardiopulmonar, mas a vítima não resistiu e foi a óbito. O homem, de 57 anos, foi retirado da água por pessoas que passavam pelo parqu...