Morre Giuglio Cysneiros, ex-diretor regional do Sesc em Goiás

Morreu na madrugada desta segunda-feira (15) em Goiânia, o ex-diretor regional do Sesc em Goiás, Giuglio Settimi Cysneiros de Oliveira. Informações preliminares dão conta que ele não resistiu a uma infecção pulmonar. Seu corpo será velado a partir das 11 horas no Cemitério Jardim das Palmeiras, na capital. Giuglio estava com 78 anos. Natural de Carpina (PE), escolh...