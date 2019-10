Cidades Morre ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás Desembargador aposentado, Leôncio Pinheiro de Lemos esteve à frente do Tribunal nos anos de 1983 e 1984

Morreu, nesta sexta-feira (4), Leôncio Pinheiro de Lemos, de 98 anos, desembargador aposentado que comandou o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) nos anos de 1983 e 1984. Ele era casado com a desembargadora Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, atual integrante da 1ª Câmara Criminal do TJ-GO. O velório do ex-presidente ocorreu na capela do cemitério Jardim...