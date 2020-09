Morreu na madrugada deste sábado (5) o ex-prefeito de Pilar de Goiás, Sebastião Venâncio Xavier Neto, de 72 anos, vítima de complicações da Covid-19.

Tião Venâncio, como era conhecido, foi prefeito da cidade localizada no Vale do São Patrício entre 1983 e 1988 e estava internado há 26 dias em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital de Ceres.

De acordo com informações dos familiares, um cortejo fúnebre será realizado ainda neste sábado, às 16 horas, em homenagem a Tião Venâncio, na cidade de Pilar de Goiás.

Segundo dados do último boletim epidemiológico disponibilizado pela Prefeitura de Pilar de Goiás, no último dia 31 de agosto, esse foi o segundo óbito causado pela doença registrado na cidade. O município ainda conta com 52 casos confirmados de infecção, um paciente hospitalizado, nove pacientes em isolamento domiciliar e 41 pessoas recuperadas.