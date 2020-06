Cidades Morre em São Paulo, engenheiro que ergueu Palácio Araguaia e construções pioneiras em Palmas Paulo Tarso Daher, 77 anos, era dono da Warre Engenharia, empresa com inúmeras obras no início do Tocantins e faleceu de câncer em São Paulo, nesta terça-feira

O engenheiro civil Paulo Tarso Daher faleceu aos 77 anos nesta terça-feira, 16, vítima de câncer. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e morreu às 8h45. Dono da Warre Engenharia, Paulo Daher é o responsável por obras importantes no Tocantins, como o Palácio Araguaia, sede do Poder Executivo do Tocantins, a rodovia estadual que liga...