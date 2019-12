Cidades Morre em Goiânia o repórter fotográfico Yosikazu Maeda Profissional foi um dos mais importantes repórteres fotográficos que já passaram pela redação do POPULAR

Atualizada às 16h26 Morreu no início da manhã desta segunda-feira, 23, no Hospital São Francisco, em Goiânia, João Yosikazu Maeda, um dos mais importantes repórteres fotográficos que já passaram pela redação do POPULAR. Aos 78 anos, ele estava internado desde o dia 17 de dezembro para tentar debelar uma infecção no coração. Maeda, como era conhecido, trabalhou tam...