Cidades Morre em Goiânia homem que se queimou em incêndio após briga de casal Adelcio Marques da Silva estava internado desde o dia 9 de fevereiro. Uma filha dele morreu depois do ocorrido. A esposa e a outra filha sobreviveram

Morreu neste domingo (1º) Adelcio Marques da Silva, de 34 anos, que estava internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde o dia 9 de fevereiro. O homem ficou gravemente ferido em um incêndio ocorrido na casa dele após a briga com a esposa no setor Capuava, em Goiânia. Uma das filhas de Adelcio, Isabelly Ribeiro do Nascimento, de trê...