Morreu na madrugada desta terça-feira (21), em Goiânia, o psicanalista e médico psiquiatra Eduardo Verano, aos 74 anos. Ele lutava contra um câncer no intestino e faleceu por complicações no tratamento da doença. Um dos primeiros psicanalistas de Goiás, Verano é considerado pelos colegas de profissão como um grande clínico e um dos expoentes do Estado.

O médico foi velado e sepultado rapidamente hoje no cemitério Jardim das Palmeiras, no setor Crimeia Oeste, na capital. Eduardo Verano deixa a esposa, cinco filhos e onze netos, incluindo os gêmeos da nora, que está gestante. Ele completaria 75 anos na semana que vem.

Os familiares relataram que o psicanalista continuou trabalhando até o seus últimos dias. Em função do novo coronavírus e como forma de prevenção, o médico vinha realizando os atendimentos por telefone, de casa. O último deles ocorreu na quinta-feira passada.

Verano foi um dos fundadores da Associação Cultural Fazenda Freudiana, instituição criada em 1993 e que atua em projetos de transmissão da psicanálise, por meio de seminários, cursos e simpósios.

Com aproximadamente 40 anos de profissão, Eduardo Verano também se dedicou à literatura. Publicou os livros “Psicanálise: o nascimento da clínica”, “Clínica Psicanalítica: a mão dupla das transferências” e “Proseando psicanálise”, além de artigos.