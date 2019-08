Cidades Morre Domingos Roriz, um dos primeiros moradores de Goiânia Engenheiro e arquiteto faleceu na tarde desta terça-feira (20) em decorrência de uma pneumonia. Ele é um dos destaques da arquitetura modernista da capital e é filho de Germano Roriz, um dos fundadores da Santa Casa de Misericórdia na cidade

Morreu por volta das 15h desta terça-feira (20), no Instituto do Rim de Goiânia, no setor Bueno, o engenheiro e arquiteto Domingos Roriz, aos 93 anos. Ele estava internado desde o dia 1º de agosto em decorrência de uma pneumonia. Domingos foi casado com Lavinia de Almeida e deixou os três filhos Rossana Almeida Roriz de Veiga Jardim, Maurício de Almeida Roriz e Alex...