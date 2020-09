Cidades Morre brigadista que teve 80% do corpo queimado ao combater incêndio em Chapadão do Céu Wellington Fernando Peres da Silva, de 41 anos, estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira e não resistiu aos ferimentos

Atualizada às 10h27. Morreu na tarde desta terça-feira (1º), o brigadista Wellington Fernando Peres da Silva, de 41 anos, que teve 80% do corpo queimado enquanto trabalhava no combate a um incêndio na zona rural de Chapadão do Céu, no Sudoeste de Goiás. Ele era servidor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). À TV Anhanguera,...