Cidades Morre bebê cardiopata que ficou sem aparelho por falta de eletricidade em Piranhas O corpo da criança deve ser velado nesta quinta-feira (5)

A bebê Sibely Ribeiro, de 11 meses, morreu nesta quarta-feira (4). A menina, morada de Piranhas, nasceu com um problema cardíaco e após passar 10 meses internada recebeu alta e foi para casa. Na residência, a bebê precisava do auxílio de um aparelho ligado a energia para desobstruir um tubo que auxiliava na respiração, mas uma queda no fornecimento do serviço, que começou n...