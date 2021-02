Cidades Morre aos 87 anos o senador José Maranhão, vítima de Covid-19 Trata-se do segundo senador que morre vítima do novo coronavírus. Em outubro do ano passado, Arolde de Oliveira (PSD-RJ), morreu aos 83 anos vítima de falência múltipla dos órgãos, após ser infectado pelo vírus

O senador José Maranhão (MDB-PB) morreu na noite desta segunda-feira (8), por complicações decorrentes da Covid-19. O parlamentar tinha 87 anos e era o mais velho do Congresso Nacional. Trata-se do segundo senador que morre vítima do novo coronavírus. Em outubro do ano passado, Arolde de Oliveira (PSD-RJ), morreu aos 83 anos vítima de falência múltipla dos ór...