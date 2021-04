Cidades Morre aos 81 anos a radialista Dalva de Oliveira em Goiânia Conhecida como “Rainha do Rádio”, a locutora passou mal e foi levada para um hospital particular, onde sofreu um infarto

Atualizada às 9h36. Um infarto fulminante calou a voz da radialista Dalva de Oliveira, mais conhecida como ‘Rainha do Rádio, de 81 anos, nesta quinta-feira (29) em Goiânia. A locutora passou mal com dores no peito e foi encaminhada para um hospital particular. Na unidade sofreu um infarto fulminante e não resistiu. Em nota, o presidente do Sindicato dos T...