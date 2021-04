Atualizada às 11h53.

Ex-diretor de Projetos e Expansão do Grupo Jaime Câmara e da TV Anhanguera, o engenheiro Otávio Emanuel Rocha Ferreira Lima, de 70 anos, morreu nesta segunda-feira (12) em Goiânia. Ele estava internado em um hospital particular da capital desde o último sábado (10).

Um dos irmãos de Otávio, o técnico em comunicações Filomeno Corrêa Lima Neto contou que há anos ele lutava contra um câncer linfático, que chegou a ficar controlado, mas acabou contraindo pneumonias e teve de interromper o tratamento. Com isso, a doença se agravou. “Conversei com ele na quinta, mas, no sábado à tarde, ele precisou ser internado novamente.”

Uma das filhas de Otávio, Marcela Ayres Lima contou que primeiro o pai contraiu uma pneumonia bacteriana, que foi tratada. Em seguida, ele contraiu uma nova pneumonia, dessa vez, fúngica e entre o período de dezembro do ano passado e janeiro deste ano Otávio foi internado algumas vezes chegando a ir para a UTI e ser entubado, mas recebeu alta e voltou para casa.

Neste período, de acordo com Marcela, também foram realizados vários testes para Covid-19, todos com resultados negativo. No entanto, devido às pneumonias e internações o organismo ficou fraco e o câncer avançou levando ao óbito.

O velório está marcado para começar às 15 horas e o sepultamento está marcado para as 17 horas. De acordo com Filomeno, devido à pandemia de Covid-19, a cerimônia será restrita.

Otávio deixa a esposa, quatro filhos e oito netos.

Perfil

Otávio Emanuel Rocha Ferreira Lima exerceu o cargo de diretor de Projetos e Expansão do Grupo Jaime Câmara e da TV Anhanguera de Goiânia por 32 anos. Era especialista em sistemas de rádio AM e FM; e fabricante renomado de antenas de Televisão e Rádio.

Também era especialista no projeto, fabricação e manutenção de sistemas de antenas de Ondas Médias, inclusive sistemas diretivos com várias antenas. Otávio desenvolveu e fabricou diversos tipos de antenas para televisão, links de UHF e MO e Rádio FM.

Foi pioneiro na fabricação no Brasil de caixas de sintonia para sistemas de AM de alta potência e era proprietário da empresa de engenhara de radiodifusão Orf- Consultoria e serviços de engenharia de radiodifusão e telecomunicações, localizada em Aparecida de Goiânia, na capital.