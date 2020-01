Cidades Morre, aos 66 anos, o ex-colaborador do Grupo Jaime Câmara Fernando Roriz Ele estava internado no Hospital Daher e lutava contra um câncer que atingiu o intestino, fígado, pulmão e cérebro

Morreu neste sábado (4), aos 66 anos, o ex-colaborador do Grupo Jaime Câmara Fernando Antônio de Campos Roriz, em Brasília. Ele estava internado no Hospital Daher e lutava contra um câncer que atingiu o intestino, fígado, pulmão e cérebro. Roriz nasceu em Anápolis e fez aniversário no último dia 28 de dezembro. Ele deixa a esposa Nívea Leite e os filhos Marina e Luiz...