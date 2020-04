Cidades Morre adolescente de 14 anos que se afogou em lago em Goiânia Jovem chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hugol, mas não resistiu

O adolescente de 14 anos que se afogou no Ribeirão João Leite morreu durante a madrugada desta quinta-feira (2) no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O afogamento aconteceu na tarde desta quarta-feira (1º) em um lago na Avenida Militar, no Residencial Felicidade, em Goiânia. Testemunhas contaram que a vítima estava com amigos, quando...