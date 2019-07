Cidades Morre a jornalista e historiadora Glória Drummond Profissional atuou em diversas áreas do Grupo Jaime Câmara e tinha como uma de suas bandeiras a busca pela igualdade de direitos para as mulheres

A jornalista e historiadora Glória Drummond morreu neste sábado (26), em Goiânia. Glória tinha 75 anos, trabalhou na TV Anhanguera e no POPULAR. Era reconhecida pela sua atuação também na luta em favor das mulheres. O velório ocorreu na manhã deste sábado e o corpo deve ser cremado na próxima terça-feira (30), no Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia. Glória foi diagnosti...