Vida Urbana Moro sugere 'escritórios integrados' contra o crime e pede união "A integração é a melhor alternativa para lidar com os poucos recursos financeiros que temos no momento", observou o ministro

O ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) disse, nesta terça-feira, 2, no Riocentro, que "pretende ser um parceiro dos Estados, Distrito Federal e municípios no combate ao crime". "É um desafio, mas podemos avançar se agirmos em conjunto", sugeriu Moro em palestra magna de abertura do VIII Seminário de Segurança da LAAD, que acontece durante a LAAD Defence &...