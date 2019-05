Cidades Moro pede que empresários deem oportunidade de trabalho a presos Para o ministro, é importante que presos tenham uma oportunidade de se reinserir na sociedade por meio do trabalho e do estudo

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, defendeu, hoje (6), que as empresas brasileiras contratem pessoas que cumprem pena ou que deixaram o sistema prisional. Para o ministro, é importante que os empresários ofereçam oportunidades aos presos que buscam uma oportunidade de se reinserir na sociedade por meio do trabalho e do estudo. "Temos que acredi...