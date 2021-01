Cidades Moradores temem novos temporais em Goiânia Pessoas que vivem em vias muito afetadas pela chuva esperam solução. No Jardim Goiás, na capital, rua ficou destruída

O alerta de mais chuva com ventos fortes emitido nesta segunda-feira (11) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) preocupa a aposentada Maria Aparecida Ribeiro, de 63 anos, que é cadeirante. Ela teve a casa inundada pela enxurrada e pela lama no último sábado (9) e teme a possibilidade de novos temporais. Moradora da Rua 12, no Jardim Goiás, a casa da família...