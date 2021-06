Cidades Moradores relatam troca de tiros no distrito de Girassol, onde polícia faz buscas por Lázaro Vale na região se estende até a rodovia BR-070, próximo do setor Itamar 2. Helicóptero foi visto nas buscas; veja a gravação

No final da tarde desta quinta-feira (17), moradores do distrito de Girassol relataram ter ouvido uma intensa troca de tiros na região que conta com um grande vale, que se estende até a rodovia BR-070, próximo do setor Itamar 2. O vale é conhecido como Clube do Major, aonde a polícia vem perseguindo Lázaro Barbosa Souza, de 32 anos, suspeito de matar quatro integrantes d...